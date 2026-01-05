Venezuela ecco cosa rischia Maduro al tribunale federale di New York

Nicolás Maduro si presenta oggi alle 18.00 ora italiana davanti a un tribunale federale di New York per affrontare accuse di narcoterrorismo, traffico di droga e altri reati federali. L'udienza rappresenta un momento chiave nel percorso giudiziario che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua posizione politica e sul futuro del Venezuela.

Nicolás Maduro, ex uomo forte del Venezuela, compare oggi alle 18.00 ora italiana davanti a un tribunale federale di New York per rispondere di accuse pesantissime: narcoterrorismo, traffico internazionale di droga e altri reati federali.Con lui ci sarà la moglie Cilia Flores che secondo le autorità americane avrebbe avuto un ruolo primario nel traffico di stupefacenti. Subito dopo l'annuncio dell'arresto dei coniugi Maduro, il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblico un atto di accusa sostitutivo, segnale di una strategia giudiziaria che punta apertamente alla condanna dell'ex presidente venezuelano.

