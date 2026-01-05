Venezuela e Ucraina rappresentano due contesti storici e politici distinti. Confrontarli semplicemente come invasioni, associandoli a USA e Russia, rischia di semplificare troppo la realtà e di ignorare le differenze fondamentali. Questa visione riduttiva può impedire di comprendere gli sviluppi futuri di altre regioni come Taiwan o la Groenlandia e sottolinea l’irrilevanza storica dell’ONU e del diritto internazionale nel dibattito globale.

Paragonare Venezuela e Ucraina (quindi Usa e Russia) e chiamare entrambe "invasioni" significa ignorare la realtà e non aver capito come gira il mondo, e, soprattutto, non capire il destino probabile e tuttavia diverso che attende Taiwan e la Groenlandia, o, ancora, significa non voler accettare l'irrilevanza storica dell'Onu e l'estromissione del diritto internazionale da qualsiasi dibattito: piaccia o no. Ripartiamo dalle basi. La Russia, in Ucraina, combatte per il territorio e per i confini, non per sostituire un governo; vuole negare l'esistenza di uno Stato, e Putin lo ha detto più volte, del resto lo ha già praticato con la Crimea (2014) e con la proclamazione di annessione (2022) di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson; è una guerra di conquista in senso pieno, sostenuta appunto da un'economia di guerra e da mobilitazioni di massa, e l'intento è quello di ridefinire la mappa europea nata nel 1945 e consolidata dal 1991. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venezuela e Ucraina, due storie diverse

Leggi anche: WWE: Dopo il finale “sbagliato” tra Monroe e Hail, caos nel backstage e diverse storie da cambiare

Leggi anche: Barbero incanta il Donizetti con la sua lezione sulle diverse storie attorno la vita di San Francesco

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Guerra Ucraina, Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin; Venezuela un'incognita per Kiev, ma passi avanti sulla sicurezza; Zelensky: Se la Russia blocca gli sforzi diplomatici, l'Ucraina continuerà a difendersi - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un nuovo incontro con Donald Trump; Maduro, catturato il presidente del Venezuela: l'operazione della Delta Force statunitense VIDEO.

Venezuela e Ucraina, due storie diverse - Il rischio è questo: regalare un pretesto falso e ingiustificabile alla Cina confondendo livelli completamente diversi. msn.com