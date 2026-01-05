Delcy Rodríguez ha ufficialmente assunto il ruolo di presidente ad interim del Venezuela, pochi giorni dopo l’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores. Questa nomina segna un importante sviluppo politico nel paese, con implicazioni ancora da definire. La situazione rimane in evoluzione, mentre il Venezuela si confronta con nuove dinamiche di leadership in un momento di incertezza.

Delcy Rodríguez ha assunto ufficialmente l’incarico di presidente ad interim del Venezuela, poche ore dopo la cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores. Nel suo primo intervento pubblico, la nuova guida dell’esecutivo ha definito l’ex presidente e la first lady “due eroi”, promettendo di garantire al Paese stabilità e continuità istituzionale in una fase di estrema tensione. Le parole dopo il giuramento. Nel discorso pronunciato dopo il giuramento, Rodríguez ha parlato di un’assunzione di responsabilità segnata dal dolore per quanto accaduto. Secondo quanto riferito dalla BBC, la presidente ad interim ha dichiarato di aver accettato l’incarico “con dolore per la sofferenza causata al popolo venezuelano dopo un’illegittima aggressione militare contro la nostra patria”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Venezuela, Delcy Rodríguez giura presidente ad interim: “Maduro e Cilia Flores due eroi”

Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la vice di Maduro presidente ad interim del Venezuela

Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Maduro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Venezuela, Delcy Rodriguez giura da presidente e apre a Usa. Trump avverte Colombia e Messico - Delcy Rodríguez ha giurato come presidente ad interim del Venezuela mentre Nicolas Maduro, del quale è stata vice presidente dal 2018, era alla sbarra a New ... msn.com