Edmundo Gonzalez Urrutia, leader dell’opposizione venezuelana, ha chiesto il rilascio dei prigionieri politici in Venezuela, commentando gli ultimi sviluppi, tra cui la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il suo trasferimento a New York. Questi eventi rappresentano una svolta significativa nel contesto politico del paese, sollevando interrogativi sulla situazione dei diritti umani e sulla stabilità istituzionale venezuelana.

Il leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia ha detto domenica sera che gli ultimi eventi, con la cattura da parte degli Usa del presidente Nicolas Maduro e il suo trasferimento a New York per essere processato, “hanno segnato una svolta” nel Paese. “È naturale che ci siano sentimenti contrastanti; li comprendiamo e li rispettiamo”, ha detto Gonzalez, definendosi “presidente eletto” e “comandante in capo”. Rivolgendosi ai venezuelani attraverso i social media domenica sera, Gonzalez ha chiesto “il rilascio immediato e incondizionato dei prigionieri politici, sia civili che militari, che sono stati detenuti per aver pensato diversamente, rivendicato diritti o adempiuto al loro dovere costituzionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, appello di Gonzalez Urrutia: "Siano rilasciati i prigionieri politici"

