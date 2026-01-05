Venerino Poletti eletto ai vertici della pneumologia interventistica in Europa
Venerino Poletti è stato eletto “President Elect” della European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (Eabip), riconoscimento importante nel campo della pneumologia interventistica. Questa nomina rappresenta un prestigioso traguardo per la medicina italiana, evidenziando il ruolo di eccellenza che l’Italia ricopre nel settore. La nomina rafforza la posizione del professore e della nostra comunità medica a livello internazionale.
Un riconoscimento internazionale per la medicina italiana arriva dalla pneumologia interventistica. Il professor Venerino Poletti è stato eletto "President Elect" della European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (Eabip), società scientifica di riferimento in Europa per le.
