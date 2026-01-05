Varia lunghissima e tecnica | perché la Di Prampero è pronta per la Coppa del Mondo

La pista Di Prampero di Tarvisio è stata ufficialmente riconfermata pronta per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, dopo un accurato controllo della Federazione Internazionale dello Sci. La verifica, durata circa un’ora e mezza, ha attestato la conformità delle condizioni della neve e della pista ai requisiti tecnici richiesti. Questo risultato permette di confermare l’organizzazione delle competizioni sulla pista, garantendo sicurezza e qualità per atlete e pubblico.

