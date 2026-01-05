Varese anziani coniugi trovati morti in casa | indagini in corso

A Castiglione Olona, in provincia di Varese, sono stati rinvenuti i corpi di due anziani coniugi all’interno della loro abitazione. Le autorità hanno avviato le indagini per comprendere le cause del decesso. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni, e si attendono gli esiti degli accertamenti ufficiali.

Anziani coniugi trovati morti in casa, si indaga sulle cause - Una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 86 anni, è stata trovata morta nella loro abitazione di Castiglione Olona, poco meno di 7. ansa.it

Giallo a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa - L’allarme è stato dato dal figlio, preoccupato per non aver ricevuto risposta ad alcune telefonate. ilgiorno.it

