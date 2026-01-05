Varese anziani coniugi trovati morti in casa | indagini in corso
A Castiglione Olona, in provincia di Varese, sono stati rinvenuti i corpi di due anziani coniugi all’interno della loro abitazione. Le autorità hanno avviato le indagini per comprendere le cause del decesso. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni, e si attendono gli esiti degli accertamenti ufficiali.
Due anziani coniugi sono stati trovati morti in casa nel pomeriggio di oggi a Castiglione Olona, in provincia di Varese. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno insieme al Nucleo investigativo del Comando provinciale della città lombarda. Indagini in corso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
