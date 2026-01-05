Valdez una vita irregolare da predatore sessuale | la passione per le giovanissime e la mossa della stretta al collo

Valdez, sospettato di aggressioni sessuali, è al centro di un’indagine che riguarda una serie di episodi avvenuti negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire i fatti e valutare eventuali collegamenti. Questo caso evidenzia le preoccupazioni sulla sicurezza delle donne e la necessità di un’attenzione costante da parte delle autorità.

Milano, 5 gennaio 2026 – I precedenti inseriti negli archivi delle forze dell'ordine rimandano l'identikit di un aggressore seriale di donne e danno l'idea di un'escalation che potrebbe aver raggiunto il suo tragico picco una settimana fa. Con un segno distintivo, almeno in due occasioni: la stretta al collo per stordire la vittima di turno e vincerne la resistenza. La stessa presa con cui il cinquantasettenne peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco ha tramortito alla fermata Cimiano della M2 la connazionale di 19 anni E.M., s trappandole lo smartphone e trascinandola verso un punto isolato della stazione dicendole "Stai zitta, ora morirai".

