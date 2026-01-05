Valdez aveva già colpito in via Padova Nel 2019 stuprò una ragazza in strada

Nel 2019, Valdez ha commesso un grave episodio in via Padova, dove ha aggredito una ragazza durante la notte. La testimonianza di un passante, attirato dalle urla di una giovane di 19 anni provenienti dall’esterno, ha portato all’intervento delle autorità. Questa vicenda evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e sicurezza nelle aree pubbliche della città.

Palma Ore 1.40 del 7 ottobre 2019, via Padova angolo Pasteur. L'attenzione di un passante viene richiamata dalle urla disperate di una ragazza, una diciannovenne peruviana arrivata da Torino per trascorrere un weekend in città. Un uomo la sta violentando per strada, dopo aver picchiata e minacciata con un coccio di bottiglia. I carabinieri del Radiomobile arrivano in pochi minuti e bloccano lo stupratore in flagranza: pure lui è peruviano, si chiama Emilio Graviel Baldes ed è nato il 19 novembre 1969. Qualche giorno fa, la stessa persona è stata nuovamente fermata, stavolta per tentata rapina aggravata, ma con un altro nome: Emilio Gabriel Valdez Velazco, nato a Lima il 19 novembre 1968. Aurora Livoli il presunto killer aveva già colpito La vittima racconta | Poteva uccidere anche me. Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, cittadino peruviano irregolare in Italia era già stato fermato per una rapina alla fermata del metrò. Alla vittima aveva urlato: ""Adesso ti ammazzo, ti spezzo il collo". Due raid in 45 minuti

