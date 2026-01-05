Vajont giovane di 28 anni trovato morto in casa

Un giovane di 28 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Vajont, domenica 4 gennaio. Le circostanze del decesso sono attualmente al vaglio delle autorità. La comunità locale si trova a fronteggiare questa perdita improvvisa, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause del decesso.

Un giovane di 28 anni di Vajont è morto all'interno di un'abitazione a Vajont. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica 4 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e il personale medico infermieristico, giunto con l'ambulanza e l'automedica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Giovane di 28 anni trovato morto in strada

Leggi anche: Giovane trovato morto in casa, giallo a Montegiorgio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Buon Anno Maniago Vajont Si chiude un anno di impegno, passione e appartenenza. Davanti a noi c’è il 2026, pronto a regalarci nuove sfide, emozioni e obiettivi da inseguire insieme. Alla nostra grande famiglia, ai tifosi, agli atleti, allo staff e a chi ogni gior - facebook.com facebook