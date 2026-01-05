Va troppo piano in paese fermato dalla Polizia | nel cruscotto un etto di marijuana

Un automobilista fermato dalla Polizia in paese aveva nel cruscotto circa un etto di marijuana. L'atteggiamento eccessivamente cauto dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti, portandoli a un controllo più approfondito. La scoperta di sostanze illegali ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure di rito. Un episodio che ricorda come, a volte, l’atteggiamento apparentemente innocuo può suscitare sospetti inattesi.

