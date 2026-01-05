Va troppo piano in paese fermato dalla Polizia | nel cruscotto un etto di marijuana

5 gen 2026

Un automobilista fermato dalla Polizia in paese aveva nel cruscotto circa un etto di marijuana. L'atteggiamento eccessivamente cauto dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti, portandoli a un controllo più approfondito. La scoperta di sostanze illegali ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure di rito. Un episodio che ricorda come, a volte, l’atteggiamento apparentemente innocuo può suscitare sospetti inattesi.

Chi va piano va sano e va lontano, recita il proverbio. Ma questa volta l’andatura insolitamente prudente non ha portato lontano nessuno. Anzi, ha attirato l’attenzione della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi a Bagnolo Mella, ha fermato un furgone la cui velocità ridotta ha fatto scattare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

