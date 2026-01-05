Va troppo piano in paese fermato dalla Polizia | nel cruscotto un etto di marijuana
Un automobilista fermato dalla Polizia in paese aveva nel cruscotto circa un etto di marijuana. L'atteggiamento eccessivamente cauto dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti, portandoli a un controllo più approfondito. La scoperta di sostanze illegali ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure di rito. Un episodio che ricorda come, a volte, l’atteggiamento apparentemente innocuo può suscitare sospetti inattesi.
Chi va piano va sano e va lontano, recita il proverbio. Ma questa volta l'andatura insolitamente prudente non ha portato lontano nessuno. Anzi, ha attirato l'attenzione della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi a Bagnolo Mella, ha fermato un furgone la cui velocità ridotta ha fatto scattare.
