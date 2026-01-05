Va troppo piano in paese fermato dalla Polizia | nel cruscotto un etto di marijuana

Un automobilista è stato fermato dalla Polizia in paese a causa di un’andatura troppo lenta. Durante i controlli, nel cruscotto sono stati trovati circa 100 grammi di marijuana. L’episodio evidenzia come comportamenti insoliti alla guida possano destare sospetti e portare a verifiche più approfondite, sottolineando l’importanza di rispettare le norme stradali e di sicurezza.

Chi va piano va sano e va lontano, recita il proverbio. Ma questa volta l’andatura insolitamente prudente non ha portato lontano nessuno. Anzi, ha attirato l’attenzione della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi a Bagnolo Mella, ha fermato un furgone la cui velocità ridotta ha fatto scattare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

