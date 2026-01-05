Va smontato il mito del Vangelo inclusivo

Il mito di un Vangelo esclusivamente inclusivo va sfatato. Alcuni preti credono di esercitare l’amore silenziando la dottrina, ma la verità deve essere sempre annunciata, anche a rischio di isolamento o di accuse ingiuste. La fedeltà alla dottrina e all’insegnamento della Chiesa è fondamentale per preservare l’integrità del messaggio cristiano e il rispetto della sua coerenza nel tempo.

Molti preti pensano di esercitare l'amore per il prossimo silenziando la dottrina. Invece la verità va detta sempre, anche se può costarci l'emarginazione sociale o l'accusa di omofobia. Non siamo affatto costretti ad accettare l'antropologia queer. Dare le perle ai porci. Significa non offrire cose preziose, insegnamenti profondi o gesti sinceri a chi non può apprezzarli, non li capisce o li disprezzerebbe, rischiando di sminuirli e sporcarli. Nasce dal Vangelo. La frase evangelica originaria recita: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle ai porci» (Matteo 7:6). Le «perle» rappresentano il nostro amore per Dio, per la verità, che è una e una sola, per il Regno dei Cieli.

