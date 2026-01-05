Va al pronto soccorso di Pavia per una visita e il suo camper esplode nel parcheggio | indaga la polizia

Il 5 gennaio, nel parcheggio del Policlinico San Matteo di Pavia, un camper di proprietà di un uomo di 40 anni è esploso improvvisamente. L’incidente ha attirato l’attenzione delle forze di polizia, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’esplosione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e i residenti della zona.

Incendio a Pavia: entra al pronto soccorso per una visita e il suo camper esplode fuori dall’ospedale - Paura al San Matteo: il mezzo prende fuoco nel parcheggio mentre il proprietario è in visita, indagini sulle cause ... affaritaliani.it

Camper va a fuoco mentre il proprietario è in pronto soccorso - Il mezzo parcheggiato in strada privata Campeggi è stato distrutto dalle fiamme mentre l’uomo era a farsi visitare dai medici del San Matteo ... laprovinciapavese.gelocal.it

