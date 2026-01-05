Va al pronto soccorso di Pavia per una visita e il suo camper esplode nel parcheggio | indaga la polizia
Il 5 gennaio, nel parcheggio del Policlinico San Matteo di Pavia, un camper di proprietà di un uomo di 40 anni è esploso improvvisamente. L’incidente ha attirato l’attenzione delle forze di polizia, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’esplosione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti e i residenti della zona.
Il camper di un 40enne è esploso nel parcheggio del policlinico San Matteo di Pavia la mattina del 5 gennaio. L'uomo in quel momento era al pronto soccorso per una visita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
