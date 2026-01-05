Urla dalla stazione della metro | maxi rissa con bastoni e coltelli

Lunedì 5 gennaio, poco dopo mezzanotte, i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti presso la stazione metro Bagnoli-Agnano, dopo aver udito delle urla provenire dall’area. Sul posto hanno trovato una rissa violenta tra gruppi di persone, coinvolgendo anche armi bianche e bastoni. L’intervento ha permesso di sedare la situazione e di avviare le procedure di identificazione dei coinvolti.

Poco dopo la mezzanotte di lunedì 5 gennaio i carabinieri della stazione Bagnoli mentre percorrevano viale della Liberazione hanno sentito delle urla provenire dalla stazione metro Bagnoli-Agnano. Intervenuti, hanno notato che era in atto una rissa tra due cittadini tunisini e due cittadini russi.

Paura per una maxi rissa tra ragazzini in centro a Civitanova: sul posto pattuglie e ambulanze, scene di panico - Urla e botte da orbi in corso Umberto I dove verso le 2, circa una dozzina di giovanissimi ha iniziato a picchiarsi in mezzo alla ... corriereadriatico.it

I militari della Stazione di Gattatico, intervenuti nella tarda serata del 27 dicembre dopo alcune chiamate al 112 per urla e rumori molesti, hanno scoperto sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento. Denunciata una donna di 41 anni residente nel Re - facebook.com facebook

