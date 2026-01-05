Uomo in stato confusionale sulla spiaggia di Fregene salvato dai carabinieri

Un uomo di circa 60 anni, residente a Roma, si trovava in stato di confusione sulla spiaggia di Fregene, con intenti autolesionisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a intervenire tempestivamente e a mettere in sicurezza il soggetto. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza della pronta risposta delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

In stato confusionale sulla spiaggia di Fregene. Un uomo - un sessantenne romano - intenzionato a togliersi la vita. A salvarlo carabinieri e personale del 118. Affidato alle cure dell'ambulanza è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

