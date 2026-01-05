Uomo e Tecnica gli allarmismi eccessivi di Galimberti fra incanto disincanto e terrore | una lettura critica

In questo approfondimento si analizza il recente libro di Umberto Galimberti, “L’etica del viandante”, pubblicato da Feltrinelli. Attraverso una lettura critica, si esplorano i temi trattati, tra incanto, disincanto e timori, offrendo uno sguardo equilibrato sulle posizioni dell’autore e sul suo modo di affrontare le questioni legate alla tecnica e all’uomo. Un’analisi che mira a chiarire i punti salienti di questa ormai consolidata produzione letteraria.

