Uomo e Tecnica gli allarmismi eccessivi di Galimberti fra incanto disincanto e terrore | una lettura critica
In questo approfondimento si analizza il recente libro di Umberto Galimberti, “L’etica del viandante”, pubblicato da Feltrinelli. Attraverso una lettura critica, si esplorano i temi trattati, tra incanto, disincanto e timori, offrendo uno sguardo equilibrato sulle posizioni dell’autore e sul suo modo di affrontare le questioni legate alla tecnica e all’uomo. Un’analisi che mira a chiarire i punti salienti di questa ormai consolidata produzione letteraria.
L’ultimo, per ora, libro di Umberto Galimberti (“L’etica del viandante”, Feltrinelli) è, come gli altri, di grande fascino e di sicura presa sui suoi numerosi “fedeli”, lettori o partecipanti agli incontri che ama fare. Contiene però anche una serie di affermazioni, sostenute con assoluta sicurezza, com’è nello stile di questo filosofo-antropologo-psicologo, che, a mio parere, si prestano a qualche osservazione critica. Non è mia intenzione innescare una polemica sul piano della dialettica filosofica, sarebbe una lotta impari.. Ma da “persona” che desidera confrontare le proprie opinioni, in questo caso addirittura il proprio “credo” esistenziale, con quelle di un pensatore del suo livello, vorrei esprimere alcune perplessità, forse condivise anche da altri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
