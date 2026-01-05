Uomo e Tecnica gli allarmismi eccessivi di Galimberti fra incanto disincanto e terrore | una lettura critica

Da secoloditalia.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo approfondimento si analizza il recente libro di Umberto Galimberti, “L’etica del viandante”, pubblicato da Feltrinelli. Attraverso una lettura critica, si esplorano i temi trattati, tra incanto, disincanto e timori, offrendo uno sguardo equilibrato sulle posizioni dell’autore e sul suo modo di affrontare le questioni legate alla tecnica e all’uomo. Un’analisi che mira a chiarire i punti salienti di questa ormai consolidata produzione letteraria.

L’ultimo, per ora, libro di Umberto Galimberti (“L’etica del viandante”, Feltrinelli)  è, come gli altri, di grande fascino e di sicura presa sui suoi numerosi “fedeli”, lettori o partecipanti agli incontri che ama fare. Contiene però anche una serie di affermazioni, sostenute con assoluta sicurezza, com’è nello stile di questo filosofo-antropologo-psicologo, che, a mio parere, si prestano a qualche osservazione critica. Non è mia intenzione innescare una polemica sul piano della dialettica filosofica, sarebbe una lotta impari.. Ma da “persona” che desidera confrontare le proprie opinioni, in questo caso addirittura il proprio “credo” esistenziale, con quelle di un pensatore del suo livello, vorrei esprimere alcune perplessità, forse condivise anche da altri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

uomo e tecnica gli allarmismi eccessivi di galimberti fra incanto disincanto e terrore una lettura critica

© Secoloditalia.it - Uomo e Tecnica, gli allarmismi eccessivi di Galimberti fra incanto, disincanto e terrore: una lettura critica

Leggi anche: “Non sta in piedi la società senza una scuola”, Galimberti avverte sui rischi della razionalità tecnica nelle aule: “La tecnica marginalizza sogno e immaginazione”

Leggi anche: Bosco di incanto e disincanto. La famiglia austro-abruzzese e un caso che mette in disaccordo tutti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.