Uomini e Donne | Anticipazioni trono over dal 7 al 9 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne dal 7 al 9 gennaio 2026, trasmesse su Canale 5. Durante questi giorni, si assisterà a confronti, approfondimenti e momenti di confronto tra i protagonisti del trono classico e del trono over, offrendo agli spettatori uno sguardo sulle dinamiche e le evoluzioni delle storie in corso.

Le puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5 dal 7 al 9 gennaio 2026 promettono colpi di scena, litigi e grandi emozioni, sia sul trono classico sia sul trono over. Trono classico: tensioni tra Cristiana, Federico e Ernesto. Mentre la tronista Cristiana Anania approfondirà il rapporto con il corteggiatore Federico Cotugno, non mancheranno discussioni con gli altri pretendenti. In particolare, Ernesto Passaro, sempre più geloso della complicità tra Cristiana e Federico, arriverà a dichiarare alla tronista che qualora la scelta dovesse ricadere su di lui, sarebbe un "no" immediato, a causa del suo malcontento verso il comportamento della ragazza.

