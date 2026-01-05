L'idea di dedicare un'ora al giorno senza telefono, musica o cibo sta guadagnando popolarità. Si tratta di un semplice esercizio che invita a disconnettersi temporaneamente, spegnendo le distrazioni digitali e concentrandosi sul presente. Questa pratica, nota come rawdogging, mira a favorire il benessere mentale e a riscoprire momenti di calma e riflessione nella quotidianità.

Ferma. Posa il telefono e fissa il muro per almeno un’ora silenziando le notifiche, il computer ed evitando qualsiasi distrazione. Ascolta l’assenza di rumori di sottofondo e. annoiati. Stai praticando rawdogging, il silenzio del rush quotidiano. Il rawdogging contro l’overstimulation. Tanto, troppo rumore. Siamo costantemente immersi nei ding dei cellulari, nella frenesia della vita quotidiana. Ci hanno abituati a vivere a mille, a restare sempre connessi, sia in senso letterale che figurato. È per questo che è nato il rawdogging, la pratica in cui si sta seduti senza fare nulla per un lasso di tempo, allontanandosi dall’overstimulation che nasce da tutti gli stimoli a cui ci viene difficile sottrarci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un’ora al giorno senza telefono, musica o cibo: il rawdogging spopola

