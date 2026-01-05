Un'onda anomala ha colpito la spiaggia di Withernsea, in Gran Bretagna, causando la morte di tre persone, tra cui madre e figlia. Un testimone ha riferito che l’incidente è durato solo 30 secondi, rendendo difficile l’intervento. Le ricerche sono ancora in corso per ritrovare il corpo della ragazza, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’accaduto.

In Gran Bretagna un’onda anomala ha ucciso tre persone. Come raccontato dal Daily Mail, nei pressi della spiaggia di Withernsea Sarah Keeling e la figlia Grace, rispettivamente 45 e 15 anni, sono state trascinante in mare da onde alte più di 3 metri. M ark Ratcliffe, 67 anni, è morto mentre provava a salvare le due. La polizia locale ha dichiarato che “I corpi di Sarah Keeling e Mark Ratcliffe sono stati recuperati la sera di venerdì 2 gennaio 2026. Le ricerche per localizzare Grace sono ancora in corso. Entrambe le famiglie continuano a essere assistite da agenti appositamente addestrati”. L’1 gennaio Sarah e Grace si trovavano insieme al loro cane in cima a dei gradini a guardare il mare in burrasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un'onda anomala ha travolto madre, figlia e un soccorritore. Un testimone: "Sono bastati solo 30 secondi". Si cerca ancora il corpo della ragazza

