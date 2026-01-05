Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Rúben Amorim, segnando la fine del suo breve incarico sulla panchina del club. La decisione arriva senza preavviso e rappresenta un cambiamento importante nella gestione della squadra, chiudendo un periodo di poco più di un anno. Questa scelta apre nuovi scenari per il futuro del club, che ora dovrà individuare una nuova guida tecnica.

La notizia è arrivata senza preavviso e ha fatto rumore a Old Trafford. Il Manchester United ha sollevato Rúben Amorim dall’incarico, mettendo fine a un ciclo durato poco più di un anno. Una scelta che apre una fase di transizione delicata, con il campionato ancora tutto da indirizzare e un ambiente chiamato a reagire in fretta. La nota del club e il bilancio del ciclo. Il club ha ufficializzato l’esonero con un comunicato asciutto ma significativo. Amorim, arrivato nel novembre 2024, aveva condotto lo United fino alla finale di UEFA Europa League a Bilbao la scorsa primavera, un risultato che sembrava aver consolidato la sua posizione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - United, esonero ufficiale: finisce l’era Amorim

Leggi anche: Manchester United, ufficiale l’esonero di Amorim

Leggi anche: Esonero Amorim, c’è l’annuncio ufficiale. Sulla panchina arriva una vecchia conoscenza dello United

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Esonero UFFICIALE: Spalletti è in prima fila per la panchina - Spalletti vuole ripartire al più presto per mettersi quantomeno alle spalle, perché dimenticarlo sarà davvero impossibile, la pessima parentesi con la Nazionale chiusasi con l’esonero. calciomercato.it

Dopo Maresca al Chelsea, altro scossone in Premier League: il Manchester United ha ufficialmente esonerato Ruben Amorim. Amorim venne "acquistato" dallo United a novembre 2024 per 11 milioni di euro, pagati allo Sporting Lisbona per lasciar andare x.com

Zirkzee salva il Manchester United, entra fa un assist decisivo contro il Leeds: ora la Roma trema - facebook.com facebook