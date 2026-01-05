United Cup Italia-Svizzera | Stan Wawrinka dalla panchina sbeffeggia Sara Errani VIDEO

Durante il match di doppio tra Italia e Svizzera alla United Cup, il capitano svizzero Stan Wawrinka è stato ripreso mentre si comportava in modo provocatorio nei confronti di Sara Errani, presente sul campo con Andrea Vavassori. L'incontro si è concluso con la vittoria della Svizzera al super tiebreak. Un episodio che ha attirato l’attenzione, sollevando discussioni sul rispetto tra giocatori e rappresentative nazionali.

Ieri pomeriggio durante il match di doppio della United Cup tra Italia-Svizzera, vinto da quest'ultimi al super tiebreak (10-7 il finale), il capitano della Nazionale elvetica, Stanislav Wrawrinka, è stato inquadrato mentre era in panchina che sbeffeggiava Sara Errani, in quel momento campo insieme ad Andrea Vavassori.

