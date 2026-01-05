United Cup Cobolli non basta L’Italia finisce ko con la Svizzera

Nella sfida di United Cup contro la Svizzera, l’Italia ha ottenuto un solo punto, grazie a Flavio Cobolli. Le altre due partite, con Jasmin Paolini e la coppia Errani-Vavassori, sono state vinte dagli avversari, evidenziando le difficoltà della squadra italiana in questa fase della competizione.

di Massimo Selleri Delle tre partite disputate contro la Svizzera, solo Flavio Cobolli è riuscito a guadagnare il punto per l’ Italia, mentre Jasmin Paolini e la coppia Sara Errani-Andrea Vavassori hanno dovuto cedere la vittoria agli avversari. Gli elvetici ringraziano anche perché questo 2-1 vale il primato definitivo nel girone e, quindi, il passaggio del turno in questa United Cup che si sta disputando a Perth. Ora la missione degli azzurri è quella di battere la Francia per 2-0 nella notte tra oggi e domani, per la precisione nelle primissime ore della giornata dell’Epifania, e sperare di essere tra le due migliori seconde, una condizione che garantisce il ripescaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - United Cup, Cobolli non basta . L’Italia finisce ko con la Svizzera Leggi anche: United Cup, Italia-Svizzera: Paolini ko, Cobolli trascina gli azzurri Leggi anche: United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. United Cup: Cobolli piega Wawrinka, ma non basta. Italia ko con la Svizzera dopo il doppio misto; United Cup, oggi Italia-Svizzera 1-1. Perde Paolini, Cobolli è super, deciderà il doppio; Cobolli non basta, l'Italia apre il 2026 con una sconfitta in United Cup: vince la Svizzera; United Cup, la Svizzera piega l'Italia: non basta un super Cobolli, decisivo il ko nel doppio misto. Cobolli non basta, l'Italia apre il 2026 con una sconfitta in United Cup: vince la Svizzera - L'Italia del tennis esce sconfitta dal primo incontro della United Cup contro la Svizzera. tuttosport.com

