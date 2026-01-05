All'esordio dell'United Cup 2026, la Polonia si impone con forza sulla Germania, grazie alle prestazioni di Hurkacz e Swiatek. La squadra polacca ha mostrato una prestazione solida e coordinata, ottenendo un risultato importante nella prima giornata del torneo. La vittoria rappresenta un segnale positivo per le ambizioni della Polonia in questa edizione.

La Polonia colpisce in maniera totale nei confronti della Germania all’atto del proprio esordio in United Cup 2026. A Sydney, il girone F prende la piega che vede la Germania a serio rischio eliminazione, visto che ha finito i propri impegni e l’ultima partita del raggruppamento sarà Polonia-Paesi Bassi. Hubert Hurkacz-Alexander Zverev 6-3 6-4 Non vinceva da sette mesi, Hurkacz, tra infortuni e situazioni molto complesse. Eppure il suo ritorno arriva oggi, e proprio contro Zverev, per il quale la stagione 2026 dovrebbe rappresentare una specie di spartiacque: puntare verso l’alto o rimanere nel limbo che, per lui, è attualmente il numero 3? Intanto c’è questo colpo dell’ex semifinalista di Wimbledon, che trova il primo break a 15 nel secondo game del set d’apertura, e non lo molla più. 🔗 Leggi su Oasport.it

United Cup 2026: Polonia, cappotto sulla Germania. Hurkacz e Swiatek trascinano

