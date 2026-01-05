United Cup 2026 Alexander Zverev incassa una netta sconfitta da Hurkacz

Durante la United Cup 2026, Alexander Zverev ha subito una netta sconfitta da Hubert Hurkacz. Dopo un lungo periodo di assenza per infortunio al ginocchio destro e un intervento artroscopico a luglio, Zverev ha affrontato questa partita nel suo ritorno alle competizioni ufficiali. La sfida ha rappresentato un importante step nel percorso di recupero del tedesco, mentre Hurkacz ha mostrato solidità e determinazione sul campo.

Dopo quasi sette mesi di assenza a causa di un infortunio al ginocchio destro, per il quale si era sottoposto a un intervento artroscopico lo scorso 2 luglio, Hubert Hurkacz (n.83 del ranking) ha firmato un rientro di grande impatto nella serata di Sydney in United Cup. Nella sfida valida per il Gruppo F della competizione di tennis a squadre miste tra nazioni, il 28enne ha sconfitto a sorpresa il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4, in 1 ora e 24 minuti di gioco, portando la Polonia sull'1-0 contro la Germania, nel remake della finale del 2024 di questa manifestazione.

