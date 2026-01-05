Un’Epifania di comunità | il presepe di San Possidonio diventa vivente

Il presepe di San Possidonio, allestito nel parco di Villa Varini, rappresenta un momento di condivisione e tradizione per la comunità locale. Il 6 gennaio, ultimo giorno di apertura, invita residenti e visitatori a vivere un’esperienza autentica e suggestiva, celebrando l’Epifania e il senso di appartenenza. Un’occasione per riscoprire valori semplici e il calore delle tradizioni natalizie nel rispetto della sobrietà e della cura dei dettagli.

Come dice il detto "l'Epifania tutte le feste porta via" e così il 6 gennaio sarà l'ultimo giorno di apertura al pubblico del grande presepe nel parco di Villa Varini a San Possidonio.L'epifania di Gesù celebra l'arrivo dei re magi per visitare il bambinello e così avverrà anche a San Possidonio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un’Epifania di comunità: il presepe di San Possidonio diventa vivente Leggi anche: Un’Epifania di comunità: il presepe di San Possidonio diventa vivente Leggi anche: Epifania: attesa a Tarquinia per arrivo Re Magi in presepe vivente, corteo il 6 gennaio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un’Epifania di comunità | il presepe di San Possidonio diventa vivente. In occasione dell’Epifania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno donato una significativa fornitura di panettoni e generi alimentari alla Caritas di Viale Fra Ignazio, a favore delle persone più vulnerabili della comunità. - facebook.com facebook Epifania: le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Grosseto - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.