undici ricoverati al niguarda di milano dopo la strage di crans montana tutti ancora sedati tre sono in condizioni critiche

Dopo la sparatoria di Crans-Montana, undici italiani sono stati ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Tutti sono ancora sedati, con tre in condizioni critiche. Le cure necessarie richiederanno almeno alcune settimane, secondo le stime mediche, evidenziando la gravità delle ferite riportate dagli italiani coinvolti nell’incidente.

Richiederanno diverse settimane, "come minimo", le cure a cui sono sottoposti gli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. E sarà una «vera e propria battaglia», come la definisce Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione del Niguarda di Milano, dove i pazienti ricoverati sono undici. Tutti sedati e in prognosi riservata, per cui è prematuro considerarli fuori pericolo, cinque.

