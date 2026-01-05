Sono undici italiani ricoverati presso l’ospedale Niguarda di Milano a seguito dell’incendio avvenuto a “Le Constellation” a Crans Montana. Di seguito, vengono aggiornate le condizioni di salute di coloro coinvolti, senza drammi o enfasi, fornendo un’informazione chiara e precisa sulla vicenda.

Sono 11 gli italiani rimasti feriti tra le fiamme di Crans Montana e ospitati all’ospedale Niguarda di Milano. Quasi tutti hanno tra i 15 e i 16 anni, tranne per una donna di 29 anni e un’altra di 55. Secondo quanto spiegato dalla struttura milanese, l’estensione delle loro ustioni, di II e III grado, varia dal 10% a oltre il 50%, coinvolgendo arti, dorso e volto. Molti di loro hanno subito gravi danni a livello polmonare, causati dalle inalazioni e che richiedono un’assistenza meccanica alla respirazione. Sei pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e sono considerati in condizioni particolarmente serie: necessitano di maggiori cure per il controllo delle infezioni, tipiche in un quadro di gravi ustioni, per il sostegno al funzionamento degli organi e dal punto di vista metabolico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Undici italiani ricoverati al Niguarda di Milano dopo l’incendio a “Le Constellation”: ecco come stanno

Leggi anche: Strage Crans Montana, ecco come stanno i tre italiani ricoverati all'ospedale Niguarda

Leggi anche: Strage Crans-Montana, ecco come stanno i tre italiani ricoverati all'ospedale Niguarda

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il bollettino medico da Niguarda: undici ricoverati, sette in condizioni gravi. Quasi tutti giovanissimi; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; I ragazzi di Milano a Crans-Montana: nove in ospedale, due dispersi. “Li riportiamo tutti a casa”; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni.

Al Niguarda undici pazienti da Crans-Montana, tre in condizioni critiche - Sono al momento undici i pazienti accolti all'Ospedale Niguarda di Milano che sono sopravvissuti alla strage di Crans- msn.com