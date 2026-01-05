Una rinuncia disastrosa al diritto internazionale

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela rappresenta una grave violazione del diritto internazionale, evidenziando un approccio basato sulla forza piuttosto che sul rispetto delle norme sovrannazionali. Questa azione rafforza le tensioni tra le nazioni e mette in discussione i principi di sovranità e legalità che dovrebbero guidare le relazioni internazionali, aprendo un dibattito sulla necessità di un impegno condiviso per il rispetto delle regole globali.

Con l’intervento in Venezuela gli Stati Uniti rivendicano apertamente l’uso della legge del più forte e una politica imperialista simile a quella della Russia di Vladimir Putin. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

