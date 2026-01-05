Una mappa dei bonus attivi e di quelli ancora bloccati nella Legge di Bilancio

Ecco una panoramica aggiornata dei bonus attivi e ancora bloccati nella Legge di Bilancio 2026. La normativa conferma e amplia le agevolazioni rivolte a famiglie e lavoratori, anche se alcune misure saranno operative solo in futuro. Questa mappa permette di conoscere lo stato attuale delle misure e di capire quali benefici sono disponibili o in attesa di attivazione.

La legge di Bilancio 2026 conferma e amplia il pacchetto di bonus destinati a famiglie e lavoratori, ma non tutte le misure entreranno in vigore immediatamente. Come ricostruisce il Sole 24 Ore, accanto agli incentivi già operativi ci sono ancora diversi strumenti che potranno essere utilizzati solo dopo l’adozione dei necessari decreti attuativi, con tempi ancora incerti. Tra i bonus subito accessibili rientrano le misure già note sul fronte casa. Per il 2026 viene confermato il bonus ristrutturazioni al cinquanta per cento per la prima abitazione e al trentasei per cento per le altre, così come il bonus mobili fino a cinquemila euro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Una mappa dei bonus attivi, e di quelli ancora bloccati, nella Legge di Bilancio Leggi anche: Congedi, la legge di Bilancio allunga il periodo di fruizione di quelli parentali. Cambiano anche quelli per malattia Leggi anche: Bonus mobili 2026, cosa cambia e quali sono le novità nella legge di bilancio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dalla casa ai libri scolastici Una mappa dei bonus attivi, e di quelli ancora bloccati, nella Legge di Bilancio. Meglio perdere le speranze per questi bonus: per ora sono bloccati e non verranno erogati - Il governo ha varato diversi bonus che però ancora sono fermi al palo e dunque non possono arrivare ai beneficiari. diregiovani.it Diamo il benvenuto nella Mappa delle Meraviglie a Sua Maestà, il tortellino! Lo hai quasi certamente mangiato in questi giorni di festa (punti bonus se lo hai anche preparato!), ma conosci la sua storia Vieni a scoprirla nella Mappa delle Meraviglie!!! - facebook.com facebook La nuova mappa delle agevolazioni in vigore in vari ambiti, da quello del lavoro agli aiuti alle famiglie fino alla psicoterapia. Sale di 20 euro al mese il sussidio per le mamme con due figli piccoli. Recuperati gli aiuti per donne e giovani, le due categorie all'inizi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.