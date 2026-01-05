Una mano all’ambiente | arriva l’ecocompattatore per ridurre la plastica

A Sarzana è stato installato un ecocompattatore nel parcheggio di piazza Avis a Porta Parma. Questo dispositivo permette di ridurre l’ingombro della plastica e favorisce il riciclo responsabile. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione di pratiche sostenibili, offrendo ai cittadini uno strumento pratico per contribuire alla tutela ambientale. L’uso dell’ecocompattatore rappresenta un passo concreto verso una gestione più consapevole dei rifiuti plastici.

Sarzana, 5 gennaio 2026 – E’ stato attivato nel parcheggio di piazza Avis a Porta Parma il nuovo eco compattatore per la raccolta della plastica destinata al riciclo. Il dispositivo “Ecoplastic Trapezio” nasce dall’accordo sottoscritto tra il Comune di Sarzana e la società Interwaste Srl e consente il conferimento di bottiglie e contenitori in plastica riducendo il volume attraverso il processo di compattazione. Un’operazione che agevola anche la raccolta differenziata. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare l’organizzazione del servizio di raccolta e contribuire alla riduzione dei costi e degli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

