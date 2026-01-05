Una cometa ha sterminato i mammut e un’intera civiltà 13.000 anni fa | ora abbiamo le prove

Recenti studi scientifici hanno fornito nuove prove sulla causa di un evento catastrofico avvenuto circa 13.000 anni fa, che portò all’estinzione dei mammut e di intere civiltà umane. Un impatto extraterrestre, probabilmente una cometa, avrebbe causato un cambiamento climatico e ambientale radicale. Questi ritrovamenti contribuiscono a comprendere meglio le vicende del nostro passato e i processi che hanno plasmato l’evoluzione della vita sulla Terra.

Circa 13.000 anni fa, un evento cataclismatico proveniente dallo spazio ha cambiato per sempre il volto del nostro pianeta. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS One, fornisce prove concrete di un'esplosione cosmica avvenuta nei cieli del Nord America, un disastro di tale portata da innescare un'estinzione di massa. Non si trattò di un impatto diretto al suolo, ma di una cometa frammentata che esplose nell'atmosfera, scatenando una palla di fuoco devastante che sterminò giganti come mammut e mastodonti e portò alla scomparsa improvvisa della cultura Clovis, una delle prime popolazioni umane del continente.

