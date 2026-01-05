Una carezza per le pazienti oncologiche | donate le creme prodotte dalla farmacia dell' ospedale

Durante le festività natalizie, il laboratorio di galenica della Ssd Galenica Clinica e Rete della farmacia oncologica Romagna ha prodotto creme mani e viso al pantenolo, donate al Day Hospital oncologico. Un gesto semplice, ma significativo, che vuole offrire conforto e cura alle pazienti oncologiche, esprimendo vicinanza e solidarietà in un momento delicato.

Un piccolo gesto, ma dal valore umano. Nel periodo delle feste natalizie, come segno di augurio e vicinanza, il laboratorio di galenica della Ssd Galenica Clinica e Rete della farmacia oncologica romagna ha allestito un lotto di creme mani-viso al pantenolo, donate al Day Hospital oncologico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

