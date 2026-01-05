Una carezza per le pazienti oncologiche | donate le creme prodotte dalla farmacia dell' ospedale

Durante le festività natalizie, il laboratorio di galenica della Ssd Galenica Clinica e Rete della farmacia oncologica Romagna ha prodotto creme mani e viso al pantenolo, donate al Day Hospital oncologico. Un gesto semplice, ma significativo, che vuole offrire conforto e cura alle pazienti oncologiche, esprimendo vicinanza e solidarietà in un momento delicato.

Donate al Businco 12 poltrone per pazienti in chemioterapia - Le poltrone sono state donate all'ospedale oncologico grazie al progetto solidale Strange for life 2019. quotidianosanita.it

Nardò, finale a sorpresa a «Salento Ridens» con un gesto di solidarietà a favore delle pazienti oncologiche - Invitare sul palco una parrucchiera e farsi tagliare i capelli per donarne le ciocche a un’associazione che realizza parrucche oncologiche. lagazzettadelmezzogiorno.it

Catania - Natale al Policlinico: la carezza dell’AVO Catania ai piccoli pazienti Catania - Non c’è Natale senza solidarietà, né cura senza umanità. Anche quest’anno l’AVO Catania ha voluto essere accanto ai più fragili, portando conforto, sorrisi e vicinanza nei - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.