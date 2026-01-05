Un traguardo che è un inno alla vita e alla speranza per il futuro nella Striscia

Nel cuore della Striscia di Gaza, la laurea rappresenta un importante traguardo di speranza e resilienza. Tra le sfide quotidiane, studenti di medicina celebrano il raggiungimento dei loro obiettivi, simbolo di un futuro che desiderano costruire. Questa occasione testimonia la forza dello studio e della determinazione, anche in contesti difficili, come segno di fiducia e volontà di miglioramento per il domani.

«F esteggio e volto le spalle a tutte le sofferenze che ho sopportato prima di arrivare a questo momento», dice un laureato mentre 230 studenti di medicina dell’università Al-Azhar e dell’università Islamica di Gaza festeggiano la loro laurea nel cortile dell’ ospedale Al-Shifa di Gaza City. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo La laurea tra le macerie: 230 nuovi medici festeggiano a Gaza iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

