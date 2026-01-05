Un sindacalismo nuovo | tra crisi antropologico digitale e frontiere sociali e relazionali

Il sindacalismo odierno si confronta con sfide complesse legate alla crisi antropologico-digitale e alle frontiere sociali. La trasformazione delle fabbriche in reti digitali e la crescente solitudine antropologica richiedono nuove forme di rappresentanza. Questo scenario segna un passaggio dalla tradizionale centralità industriale a un contesto più articolato, in cui il sindacato deve adattarsi per tutelare i lavoratori in un mondo in rapido cambiamento.

Crisi strutturale: fabbriche e network digitali, oltre la solitudine antropologica e la crisi ecologica Il sindacalismo tradizionale nasceva prevalentemente in epoca industriale, quando la fabbrica costituiva il centro identitario dei lavoratori. Stabilità, coesione e contrapposizione al capitale permettevano, spesso, negoziazioni efficaci e diritti condivisi. Oggi, la globalizzazione, la rivoluzione tecnologica e la finanziarizzazione hanno frammentato il lavoro: produzione dispersa, subordinazione mascherata e lavoro precario sono la norma. La contrattazione collettiva tradizionale fatica a tutelare chi opera in contesti instabili o digitali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

