Un ricercatore forlivese dell' Irst tra i tedofori delle Olimpiadi invernali sua la tratta del centro storico

Il ricercatore forlivese Filippo Piccinini, dell'Irst “Dino Amadori” e dell'Università di Bologna, sarà tra i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il suo incarico prevede di portare la Fiamma Olimpica nel tratto del centro storico di Forlì, il 6 gennaio. Questa partecipazione rappresenta un’occasione di riconoscimento per il territorio e per il lavoro di ricerca scientifica nel contesto sportivo e culturale.

"E' il sogno della vita, ho il cuore pieno di gioia" - Il faentino Filippo Piccinini, ricercatore all'Irst di Meldola e docente dell'Università di Bologna, sarà uno dei tedofori che porteranno la fiaccola olimpica attraverso l'Emilia- rainews.it

Ricercatori da record: chi sono i 2 scienziati dell’Irst tra i “migliori del mondo” - Forlì, 15 ottobre 2025 – Due volti della nuova generazione di scienziati Irst portano la Romagna ai vertici della ricerca internazionale. ilrestodelcarlino.it

Ci sarà anche un po' di IRST nella corsa della torcia olimpica lungo l'#Italia, direzione #Olimpiadi invernali MilanoCortina2026: tra i tedofori che martedì 6 gennaio si passeranno la fiamma olimpica attraversando #Forlì, ci sarà anche il ricercatore del nostro Isti - facebook.com facebook

