Un ricercatore forlivese dell' Irst tra i tedofori delle Olimpiadi invernali sua la tratta del centro storico

5 gen 2026

Il ricercatore forlivese Filippo Piccinini, dell'Irst “Dino Amadori” e dell'Università di Bologna, sarà tra i tedofori delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il suo incarico prevede di portare la Fiamma Olimpica nel tratto del centro storico di Forlì, il 6 gennaio. Questa partecipazione rappresenta un’occasione di riconoscimento per il territorio e per il lavoro di ricerca scientifica nel contesto sportivo e culturale.

Ci sarà anche Filippo Piccinini, ricercatore dell'Irst “Dino Amadori” e dell'Università di Bologna, tra i tedofori che il 6 gennaio porteranno la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina nel percorso che attraversa Forlì. La torcia partirà alle 11.30 dallo stadio Tullo Morgagni di. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

