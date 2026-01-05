Un quarto di secolo di carriera e 144mila clienti | Ho cominciato a 15 anni
Giuseppe Capelli, conosciuto come Jo, ha dedicato oltre 25 anni al settore del parrucchieri, accumulando un’esperienza che si traduce in oltre 144.000 clienti serviti. La sua carriera inizia a soli 15 anni, e nel corso degli anni ha consolidato una professionalità riconosciuta nel settore. Questa lunga esperienza testimonia impegno e passione, elementi fondamentali per offrire servizi di qualità e affidabilità ai propri clienti.
Così cantava Niccolò Fabi, era il 1997: "Io vivo sempre insieme ai miei capelli". Un brano oramai cult, quasi coetaneo della carriera di Giuseppe Capelli, da tutti conosciuto come Jo: 41 anni compiuti da poco ma, più di tutto, un quarto di secolo di lavoro nel mondo del "parrucco". Correva l'anno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
