Un quarto di secolo di carriera e 144mila clienti | Ho cominciato a 15 anni

Giuseppe Capelli, conosciuto come Jo, ha dedicato oltre 25 anni al settore del parrucchieri, accumulando un’esperienza che si traduce in oltre 144.000 clienti serviti. La sua carriera inizia a soli 15 anni, e nel corso degli anni ha consolidato una professionalità riconosciuta nel settore. Questa lunga esperienza testimonia impegno e passione, elementi fondamentali per offrire servizi di qualità e affidabilità ai propri clienti.

