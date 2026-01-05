Un quarto di secolo di carriera e 144mila clienti | Ho cominciato a 15 anni

Giuseppe Capelli, conosciuto come Jo, celebra un quarto di secolo di esperienza nel settore del parrucchieri, con oltre 144.000 clienti soddisfatti. Dalla giovane età di 15 anni, ha dedicato la sua carriera alla cura e allo stile dei capelli, mantenendo sempre un approccio professionale e sobrio. Questa lunga esperienza testimonia la sua competenza e passione, caratteristiche che lo distinguono nel mondo della bellezza e dell’hairstyling.

Così cantava Niccolò Fabi, era il 1997: "Io vivo sempre insieme ai miei capelli". Un brano oramai cult, quasi coetaneo della carriera di Giuseppe Capelli, da tutti conosciuto come Jo: 41 anni compiuti da poco ma, più di tutto, un quarto di secolo di lavoro nel mondo del "parrucco". Correva l'anno.

