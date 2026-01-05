Un problema tecnico | decine di voli cancellati Per migliaia di passeggeri un ’ponte’ di passione

Nella giornata di ieri, l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato numerosi disagi a causa di un problema tecnico, con oltre cento voli coinvolti tra ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni. Decine di voli sono stati cancellati, causando disservizi a migliaia di passeggeri. La situazione, iniziata sabato sera, ha creato una giornata caratterizzata da attese prolungate e tensioni. La ripresa delle operazioni è ancora in corso, con l’obiettivo di ridurre i disagi.

Ieri pomeriggio erano ancora una cinquantina i voli in ritardo tra decolli e arrivi all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, dopo ore di esasperazione, a partire da sabato sera, con ritardi, riprogrammazioni, dirottamenti e cancellazioni che in totale hanno interessato oltre un centinaio di voli. La causa, un "problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato" e le "contestuali condizioni di bassa visibilità in pista", per la forte nebbia, come ha spiegato in una nota Sacbo, società di gestione dello scalo che si è scusata per i disagi che hanno coinvolto migliaia di passeggeri in un weekend di traffico aereo denso in coincidenza con il ponte dell'Epifania: alcuni si sono accampati nei corridoi dell'aeroporto, assistiti dalla Protezione civile, altri hanno optato per passare la notte in hotel o per viaggiare in bus, taxi o auto.

Orio al Serio, guasto tecnico e visibilità ridotta: aeroporto in tilt, voli in ritardo, dirottati e cancellati - Decine di voli in ritardo o persino dirottati in partenza e in arrivo all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. milanotoday.it

Guasto ad Orio, decine di voli annullati - In tutto, 63 i voli in arrivo hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri sca- rainews.it

Il problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale si è verificato intorno alle 18 di sabato 3 gennaio. Aggiornamenti al link https://shorturl.at/jMxZt - facebook.com facebook

Problema tecnico all’aeroporto di Orio al Serio: ritardi e voli cancellati x.com

