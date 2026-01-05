In un episodio di Un posto al sole, Sabbiese si avvicina a Clara dopo aver scoperto dettagli sulla relazione con Stella. Preoccupato, si precipita dall’amante per chiarimenti riguardo al braccialetto che indossa, simbolo di un legame nascosto. Tuttavia, le sue domande rimangono senza risposta e il suo comportamento risulta freddo e poco collaborativo, aumentando le tensioni tra i personaggi e lasciando in sospeso la verità sulla loro storia.

Sabbiese si precipita dall’amante per chiedere spiegazioni in merito al braccialetto prezioso che indossa, ma non gli dice nulla e lo tratta in malo modo. A quel punto lui la molla e torna, per la prima volta dopo molti mesi, a fare l’amore con Clara. Che continua a non accorgersi di nulla. Marina invece è esausta dalla guerra con Gagliotti, tanto da arrivare a pensare, per la prima volta nella storia, di abbandonare i cantieri pur di vivere in pace. Nel frattempo Michele va a trovare la sensitiva, che pare non avere più allucinazioni. Mentre Silvia finalmente inizia a comprendere la credulità di Michele rispetto a questa storia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Sabbiese scopre la verità su Stella e torna da Clara

