Un posto al sole anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio 2026. Nelle prossime puntate, Antonietta farà una denuncia pubblica nei confronti di Gennaro, mentre Okoro si troverà in una situazione di preoccupazione. Raffaele e Ornella si troveranno invece in contrasto, creando tensioni nella loro convivenza. La soap va in onda su Rai 3 alle 20:50 circa e può essere seguita anche su RaiPlay.

Antonietta denuncia Gennaro in diretta, Okoro preoccupa, Raffaele e Ornella ai ferri corti. In onda su Rai 3 alle 20:50 circa e su RaiPlay.

