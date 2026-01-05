Un nuovo The Witcher già nel 2026 arriva la conferma durante un report di CD Project Red

Durante un recente report, CD Projekt Red ha confermato che nel 2026 arriverà un nuovo titolo della serie The Witcher, con protagonista lo strigo. Si tratta di un progetto diverso dal quarto capitolo con Ciri, e al momento non sono state fornite ulteriori dettagli. La notizia conferma l’impegno dello studio nel proseguire la saga, mantenendo alta l’attenzione dei fan per i prossimi mesi.

Frenate i bollenti spiriti, non si tratta del quarto capitolo della saga con protagonista Ciri, ma sembra che dalle parti di CD Project Red si stia lavorando per rilasciare un nuovo contenuto che vede lo strigo come protagonista nei prossimi mesi. Quando nel 2007 CD Project Red ha pubblicato il primo capitolo della saga The Witcher, solamente in pochi hanno colto le potenzialità dell'Ip sia a livello ludico che narrativo. Nel 2011, il secondo capitolo è diventato oggetto di culto da parte degli amanti dei GDR di stampo fantasy medievale, ma la formula di gioco era ancora troppo "grezza" per adattarsi alle esigenze di un pubblico molto vasto.

