Un momento di gioia per i più piccoli | il Comune di Bertinoro porta i doni in Pediatria

Il Comune di Bertinoro, rappresentato dal sindaco Filippo Scogli e dall’assessora al Welfare Silvia Federici, ha consegnato le calze della Befana ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Un gesto di vicinanza e attenzione, volto a portare un momento di serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un periodo di festa.

Oggi, lunedì, il sindaco di Bertinoro Filippo Scogli, insieme all'assessora alWelfare Silvia Federici, ha consegnato le tradizionali calze della Befana ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

