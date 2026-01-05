Un minuto di silenzio nelle scuole per le giovanissime vittime dell' incendio a Crans-Montana | gli studenti italiani commemorano i coetanei deceduti

Il primo giorno di scuola del 2026 in Italia sarà segnato da un momento di silenzio dedicato alle giovani vittime dell’incendio di Crans-Montana. In tutte le scuole, studenti e insegnanti si fermeranno per un minuto di raccoglimento in memoria dei sei coetanei deceduti nel tragico incidente di Capodanno. Un gesto di solidarietà e rispetto per i giovani scomparsi, che invita alla riflessione e alla vicinanza delle comunità scolastiche.

Nel primo giorno di scuola del 2026, in tutti gli istituti italiani saranno ricordati con un minuto di raccoglimento i ragazzi deceduti nel tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita sei giovanissimi connazionali. È l'invito del ministro dell'Istruzione e del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

