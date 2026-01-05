Un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana

Mercoledì 7 gennaio, nelle scuole italiane si terrà un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Questa iniziativa intende rendere omaggio alle persone coinvolte, sottolineando l’importanza del rispetto e della solidarietà in momenti di dolore collettivo.

Mercoledì 7 gennaio tutte le scuole italiane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Una tragedia che ha spezzato 40 giovani vite e che ha visto tra le vittime sei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

