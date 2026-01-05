Un manager al servizio esclusivamente del Paese e della sua industria Castellaneta ricorda Guarguaglini

Pier Francesco Guarguaglini ha ricoperto un ruolo di rilievo in Finmeccanica (oggi Leonardo), guidando l’azienda durante un periodo di importanti trasformazioni. La sua leadership si è concentrata sull’interesse nazionale e sul rafforzamento dell’industria della difesa, promuovendo investimenti in ricerca e innovazione. Castellaneta ricorda con rispetto il contributo di Guarguaglini, figura di riferimento per il settore industriale e la difesa italiana.

Pier Francesco Guarguaglini è stato un manager di rara qualità, capace di guidare Finmeccanica – oggi Leonardo – in una fase decisiva della sua crescita, portandola a confrontarsi ai massimi livelli della difesa italiana e internazionale, dal rafforzamento industriale agli investimenti in ricerca e innovazione. Di lui conservo un ricordo fatto di stima sincera e di affetto. Era un uomo di intelligenza pronta, concreta, con il quale ho avuto l’onore di lavorare in momenti diversi e importanti: prima come consigliere diplomatico durante il Governo Berlusconi, poi come Ambasciatore a Washington e infine all’interno dello stesso Consiglio di amministrazione di Finmeccanica. 🔗 Leggi su Formiche.net

