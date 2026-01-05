Un guasto e maltempo domenica di caos per gli aerei | ritardi anche per due voli diretti a Palermo
A causa di un guasto tecnico al sistema Enac di avvicinamento e delle cattive condizioni meteorologiche, domenica si sono verificati numerosi disagi all'aeroporto di Orio al Serio. La nebbia e i problemi tecnici hanno provocato ritardi e cancellazioni, coinvolgendo anche due voli diretti a Palermo. La situazione ha causato disagi ai passeggeri in un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.
Un problema tecnico al sistema Enac di avvicinamento strumentale all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio e la presenza di una fitta nebbia attorno allo scalo hanno generato a catena una serie di ritardi e cancellazioni. Disagi anche per alcuni voli diretti in Sicilia. Ieri, domenica, una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
