Un guasto e maltempo domenica di caos per gli aerei | ritardi anche per due voli diretti a Palermo

A causa di un guasto tecnico al sistema Enac di avvicinamento e delle cattive condizioni meteorologiche, domenica si sono verificati numerosi disagi all'aeroporto di Orio al Serio. La nebbia e i problemi tecnici hanno provocato ritardi e cancellazioni, coinvolgendo anche due voli diretti a Palermo. La situazione ha causato disagi ai passeggeri in un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.

