Un centinaio di cittadini in piazza contro il blitz Usa in Venezuela | Una guerra fatta per rapinare le risorse

Oggi si è svolta una manifestazione in piazza per esprimere solidarietà al Venezuela e condannare gli interventi statunitensi. Circa cento cittadini si sono riuniti per contestare le recenti operazioni militari che hanno portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, considerando l’azione come un tentativo di sfruttamento delle risorse del paese. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza alla popolazione venezuelana in un contesto di tensione internazionale.

Si è tenuta oggi pomeriggio, lunedì, la manifestazione in sostegno alla popolazione del Venezuela dopo gli attacchi americani sferrati nella notte tra venerdì e sabato scorso che hanno portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. In piazza del Popolo a Ravenna hanno preso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un centinaio di cittadini in piazza contro il blitz Usa in Venezuela: "Una guerra fatta per rapinare le risorse" Leggi anche: "Blitz di terra in Venezuela contro i narcos". Trump alza il tiro sulla guerra alla droga Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" Contro l'azione militare Usa in Venezuela, in cento al presidio in Piazza del Popolo a Ravenna - Sfidando la rigida temperatura invernale di oggi lunedì 5 gennaio, almeno un centinaio di ravennati ha partecipato all'incontro di protesta contro ...

