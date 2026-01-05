Un centinaio di cittadini in piazza contro il blitz Usa in Venezuela | Una guerra fatta per rapinare le risorse

Oggi si è svolta una manifestazione in piazza per esprimere solidarietà al Venezuela e condannare gli interventi statunitensi. Circa cento cittadini si sono riuniti per contestare le recenti operazioni militari che hanno portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, considerando l’azione come un tentativo di sfruttamento delle risorse del paese. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza alla popolazione venezuelana in un contesto di tensione internazionale.

Si è tenuta oggi pomeriggio, lunedì, la manifestazione in sostegno alla popolazione del Venezuela dopo gli attacchi americani sferrati nella notte tra venerdì e sabato scorso che hanno portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. In piazza del Popolo a Ravenna hanno preso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

