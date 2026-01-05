Un 65enne è morto cadendo in un autocompattatore

Un uomo di 65 anni è deceduto a Borgoricco, in provincia di Padova, dopo essere caduto all’interno di un autocompattatore durante l’attività lavorativa. L’incidente ha causato la tragica perdita della vita del dipendente, evidenziando ancora una volta le criticità e i rischi presenti nel settore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per fare chiarezza e prevenire futuri episodi simili.

Ennesima tragedia sul lavoro. A Borgoricco, in provincia di Padova, un dipendente di 65 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente. A nulla è valso l'intervento del personale sanitario.La caduta nell'autocompattatoreIl dramma è avvenuto lunedì 5 gennaio in via dell'Industria, una zona. 🔗 Leggi su Today.it

