Umbria è allerta gialla per neve e pioggia Annullati tutti gli eventi della Befana dei vigili del fuoco

Perugia, 5 gennaio 2026 – L'Umbria è in allerta gialla a causa di neve e pioggia, che hanno portato a condizioni di ghiaccio e difficoltà negli spostamenti. In considerazione delle condizioni meteorologiche, sono stati annullati tutti gli eventi della Befana dei Vigili del Fuoco, garantendo la sicurezza dei cittadini. La regione invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

Perugia, 5 gennaio 2026 – Attenzione alla neve e conseguentemente al ghiaccio in Umbria. Sarà una Befana al freddo, quello portato dall'aria artica scesa dal nord est dell'Europa e arrivata appunto fin sulla regione. Questo, combinato alla perturbazione che arriva invece da sud potrebbe portare neve. Per questo scatta un'allerta gialla proprio per neve su tutta l'Umbria. Il Centro regionale di Protezione Civile ha diffuso l'avviso. Occhio dunque al freddo, che caratterizza anche la vicina Toscana. Per quanto riguarda l'Umbria, l'allerta sarà duplice: non solo per neve ma anche per rischio idrogeologico, anche qui sull'intero territorio umbro.

